Вызвавшая панику полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео

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В парижском деловом районе Дефанс прошла полицейская операция, сообщения о представляющем угрозу вооруженном человеке не подтвердились. Об этом сообщает Reuters.

На попавшем в сеть видео с места событий, которое было опубликовано в Telegram-канале RT на русском, запечатлен момент эвакуации вокзала и торгового центра. Операция вызвала панику — часть людей обратились в бегство. Отмечается, что полицейские выводили людей со станции с поднятыми руками, проводя досмотр каждого. В результате операции сообщения об угрозе безопасности не подтвердились.

28 июня сообщалось, что в распределительном центре компании Walmart, который находится в американском городе Ред Блафф (Калифорния), произошла стрельба. В результате два человека погибли, еще четыре получили ранения и были госпитализированы в больницу Праведной Елисаветы.

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