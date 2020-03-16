Неизвестный устроил массовую стрельбу в США и умер

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в нескольких местах в американском городе Спрингфилд (штат Миссури), после чего покончил с собой. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции города.

Ближе к полуночи в воскресенье, 15 марта (утро 16 марта по московскому времени), полицейские получили несколько сообщений о стрельбе в разных местах. Последним оказался магазин Kum & Go. Как выяснилось, вооруженный мужчина, который считается причастным ко всем инцидентам, попал в ДТП возле супермаркета, затем зашел в помещение и начал стрелять по людям.

Он также открыл огонь по первым прибывшим на место полицейским. Оба получили ранения, один скончался позднее в больнице. Вторая группа стражей порядка же обнаружила, что стрелок совершил суицид. Помимо офицера погибли еще три человека, находившихся в супермаркете, еще один получил ранение.

Отмечается, что личность стрелка пока не установлена. О его мотивах ничего не сообщается.

Ранее 16 марта сообщалось, что жители США запаниковали из-за распространения коронавируса и стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и «наборы для выживания».

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