Мужчина с простреленной головой сам доехал на машине до больницы

Житель американского города Чикаго, штат Иллинойс, получил пулю в голову и самостоятельно доехал на машине до больницы. Об этом сообщает сайт телерадиокомпании ABC News.

Около полуночи 28-летний мужчина ехал на своем автомобиле, когда неизвестный выстрелил из ружья. Пуля попала водителю в голову. После этого пострадавший самостоятельно проехал около двух километров до больницы и обратился за медицинской помощью.

В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Полиция расследует обстоятельства стрельбы. Потерпевший не смог сообщить сотрудникам правоохранительных органов точное место, где это произошло. Неизвестно, целился ли стрелявший именно в него или он стал случайной жертвой.

Ранее сообщалось, что фермер из города Перт, Австралия, потерявший руку в результате несчастного случая, сумел сам доехать до больницы. Мужчина сел на машину с механической коробкой передач и самостоятельно проехал десять километров благодаря приливу адреналина.

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