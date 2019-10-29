Тракторист лишился руки и сам приехал в больницу

Фермер из города Перт, Австралия, потерявший руку в результате несчастного случая, сумел сам доехать до больницы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гэри Вебстер (Gary Webster) в июне работал на тракторе на своей ферме. Австралиец менял ведро для зерна, и его левая рука оказалась зажата в механизме. Поблизости никого не было, и ему пришлось самостоятельно освобождать руку при помощи гаечного ключа, чтобы не умереть от потери крови. В результате Вебстер лишился большей части левой руки и двух пальцев на правой.

После этого австралиец сел на машину с механической коробкой передач и самостоятельно добрался до больницы, которая находится в десяти километрах от его дома. Вебстер пояснил, что смог вести машину благодаря приливу адреналина, который блокировал боль.

К пострадавшему прибыли сотрудники воздушной медицинской службы и доставили его в другую больницу для экстренной операции. В это время жена Вебстера Бек и его дети спали и ничего не знали о произошедшем. Хирург Тим Купер (Tim Cooper) связался с семьей мужчины, чтобы узнать, может ли кто-нибудь найти его пальцы и руку. Однако к тому моменту, когда конечность была доставлена в Перт, было слишком поздно. Сам фермер сказал, что ему не пришло в голову, что пострадавшая рука и пальцы могут пригодиться.

26 октября Вебстер вновь встретился с медбратом воздушной медицинской службы Гленном Пауэллом (Glenn Powell), который сопровождал его все время с момента происшествия, и поблагодарил своего спасителя. Он отметил, что благодаря Пауэллу верил, что все будет хорошо.

В записях Пауэлла о происшествии значится, что Вебстер припарковался около отделения экстренной службы, но переместил машину на парковку для посетителей, когда понял, что остановился в зоне высадки пациентов. Пауэлл написал, что Вебстер — «суровый парень… безумно суровый парень».

Ранее сообщалось, что в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, американцу пришили палец ноги на место потерянного пальца руки. 45-летний Мело Хайрапетян лишился пальца, когда пилил дерево, и перенес операцию по пересадке пальца ноги на руку.

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