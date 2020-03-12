Российский старшеклассник открыл стрельбу в школе

Учащийся одной из школ города Свободный Амурской области открыл стрельбу из пневматического оружия в учебном заведении. Ранены двое школьников, сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, к стрельбе может быть причастен 18-летний ученик старшего класса. «В отношении него избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке», — говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.

В конце октября 2019-го сообщалось, что ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять. Пистолет оказался травматическим. 14-летний подросток нашел его дома в шкафу, и, по словам учителей, часто ходил с ним на уроки. В день инцидента школьник хвастался оружием перед одноклассниками, передернул затвор и прострелил пол. Никто не пострадал.

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