Московский ученик открыл стрельбу в школе

Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять, сообщает Telergam-канал «112».

Пистолет оказался травматическим. 14-летний подросток нашел его дома в шкафу, и, по словам учителей, часто ходил с ним на уроки. В день инцидента школьник хвастался оружием перед одноклассниками, передернул затвор и прострелил пол. После этого завуч забрала у него пистолет и отправила ученика домой. Никто не пострадал.

По информации РЕН ТВ, учебное заведение расположено в Старопетровском проезде. Сразу после стрельбы в школу приехали полицейские. На отца мальчика составлен административный протокол, по какой статье, не уточняется.

В сентябре 16-летний подросток из Сургута направил на родителей пневматический пистолет за то, что те заставляли его пойти в школу. У него обнаружилось психическое заболевание.

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