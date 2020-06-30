В России приготовились к ужесточению санкций США

США ужесточат санкции в отношении России после пандемии. Такой прогноз дал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику в ходе онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его оценке, Вашингтон приготовился усилить давление не только на Москву, но и на Пекин. Триггером для этого станут грядущие 3 ноября президентские выборы в США.

В конце июня группа американских сенаторов предложила включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопровода «Северный поток-2» в проект оборонного бюджета США на 2020-2021 финансовый год, который начнется 1 октября. Предложение расширяет сферу действия потенциальных ограничений с судов, укладывающих трубы, до работ по подготовке места укладки, рытью траншей для труб, землеустроительных работ, засыпки камней.

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