Курс доллара взлетел выше 71 рубля

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 28 мая взлетел выше 71 рубля, после чего незначительно скорректировался, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро поднимался до 79,61 рубля — это стало максимумом с 15 мая, когда на фоне позитивного влияния сделки ОПЕК+ на цены на нефть российская валюта начала усиливаться.

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Ситуация в начале недели связана с опасениями по поводу второй волны коронавируса, признаки которой появились в США. В связи с этим инвесторы стремятся переложить средства в надежные активы, в том числе в доллар.

Это беспокойство подтверждает и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая сообщила об усилении эпидемии и невозможности предсказать, когда она закончится.

Дополнительным фактором давления на рубль стала угроза новых санкций, связанных с обвинениями России в финансовой поддержке талибов при нападении на военных США в Афганистане. Президент США Дональд Трамп и российские власти опровергли эти сообщения, однако демократы требуют провести расследование.

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