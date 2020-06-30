Курс рубля упал до минимума

В начале торгов на Московской бирже во вторник, 30 июня, курс рубля по отношению к доллару упал до минимума за месяц, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:25 доллар стоит 70,51 рубля, однако на максимуме цена доходила до 70,58 рубля. В последний раз на таких уровнях российская валюта торговалась 29 мая.

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Евро стоит 79,14 рубля, это максимум с начала торгов, выше европейская валюта была 15 июня. Основные российские индексы, Мосбиржа и РТС, торгуются разнонаправленно и почти не изменились.

Падение российской валюты, начавшееся накануне, не связано с нефтью, которая после снижения в понедельник вернулась к уровням пятницы, 26 июня. Сорт Brent утром во вторник торгуется в районе 41,5 доллара за баррель, что соответствует средним значениям за июнь.

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