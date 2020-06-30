На Украине число госпитализаций из-за коронавируса выросло в два раза

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за месяц выросло почти в два раза — с 749 случаев в неделю до 1,4 тысячи случаев. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина».

«Хочу напомнить, что госпитализируют исключительно тех людей, которые пребывают в состоянии средней тяжести или тяжелом течении болезни», — сказал он.

Степанов отметил, что также в стране фиксируется стремительный рост регистрации пациентов с диагностированной пневмонией: «Если с 18 по 24 мая было 2,5 тысячи пневмоний, то на предыдущей неделе этот показатель составил 4,7 тысячи».

На Украине по состоянию на утро вторника, 30 июня, выявлено 706 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 пациентов умерли, 88 выздоровели. Сейчас в стране коронавирус в активной форме выявлен более чем у 24 тысяч человек.

27 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за «угрозы развития эпидемии в гиперболическом масштабе» в отдельных городах и регионах страны могут вновь остановить работу метро и другого общественного транспорта.

Правительство Украины до 31 июля продлило действие адаптивного карантина. Ужесточение или ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!