Две трети украинцев оказались убеждены в искусственном появлении коронавируса

Две трети украинцев оказались убеждены в искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Ответ, что коронавирус разработали и распространили специально дали 36,7 процента респондентов. Еще 29,3 процента считают, что коронавирус был разработан в лаборатории, однако его распространение оказалось результатом случайности. Таким образом, 66 процентов опрошенных считает, что коронавирус является разработкой ученых. О естественном происхождении коронавируса заявили 17,6 процента опрошенных.

Среди стран, ответственных за разработку коронавируса, чаще всего называли Китай (26,1 процента), США (10,9 процента) и Россию (4 процента респондентов).

26 июня Украина побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом, выявленных за последние сутки. Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 41 117 человек, прирост за сутки составил 1109 случаев инфицирования. С начала пандемии скончались 1086 пациентов. За сутки зафиксировали 19 летальных случаев. Всего выздоровели 17 758 человек.

Правительство Украины до 31 июля продлило действие адаптивного карантина. Ужесточение или ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

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