Премьер Украины заявил о катастрофических последствиях тотального карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что последствия тотального карантина будут более катастрофическими, чем коронавирус. Об этом сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что несмотря на рост распространения заболеваемости правительство сохранит текущую модель адаптивного карантина и не будет переходить к полному локдауну.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал анархией поведение граждан во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Правительство Украины до 31 июля продлило действие адаптивного карантина. Ужесточение или ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом на Украине выросло до 38 074 человека. За минувшие сутки был выявлено 833 случая заражения.

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