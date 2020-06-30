ВОЗ отреагировала на обнаружение потенциально опасного для людей свиного гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на обнаружение китайскими учеными нового типа свиного гриппа, который потенциально может стать опасным для людей и спровоцировать новую пандемию. Слова представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера приводит агентство Reuters.

Отмечается, что в ВОЗ внимательно ознакомятся с исследованием для анализа новой информации. «Это также подчеркивает, что мы не можем снижать нашу защиту от гриппа. Мы должны быть бдительными и продолжать наблюдение даже во время пандемии коронавируса», — заключил Линдмайер.

Ранее 30 июня стало известно об обнаружении в Китае нового штамма G4 EA H1N1, который может быть опасен для человека. Его выявили на основании 30 тысяч мазков из носов свиней, которые были взяты на бойнях по всей стране. По словам ученых, вирус представляет собой генетическую смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти, по официальной статистике, около 20 тысяч человек по всему миру.

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