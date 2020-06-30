В Китае выявили потенциально опасный для людей свиной грипп

Китайские ученые выявили новый тип свиного гриппа, который потенциально может стать опасным для людей и спровоцировать новую пандемию. Об этом пишет The Independent.

Новый штамм назвали G4 EA H1N1. Его выявили на основании 30 тысяч мазков из носа свиней, которые были взяты на бойнях по всей стране. По словам ученых, вирус представляет собой смесь птичьего гриппа и H1N1, который в 2009 году унес жизни сотен тысяч человек по всему миру.

Согласно исследованию, болезнь обнаружили в 10 провинциях страны. Кроме того, антитела к G4 обнаружили в крови у 10 процентов сотрудников свиноводческих ферм. Инфекционисты посоветовали не пренебрегать исследованием новых вирусов. «Грипп может нас удивить», — подчеркнула эволюционный биолог Марта Нельсон.

Ранее российский медик заявил, что опасность коронавируса превышает опасность известных форм гриппа. По его словам, смертность «тяжелых» больных COVID-19 гораздо выше, чем среди пациентов с другими видами вирусов.

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