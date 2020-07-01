Женщина 23 года работала в Adidas, высказалась о расизме и была уволена

Член исполнительного совета компании Adidas Карен Паркин (Karen Parkin) подала в отставку из-за высказывания о расизме. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в июне группа сотрудников попросила наблюдательный совет компании проверить, правильно ли Паркин решает расовые вопросы на рабочем месте. Они также напомнили, что в прошлом году топ-менеджер назвала расизм шумихой, которая обсуждается только в США. Позже женщина извинилась за свои слова и призналась, что ей стоило по-другому выразить свою мысль.

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В заявлении, опубликованном на сайте Adidas во вторник, 30 июня, Паркин заявила, что для объединения сотрудников компании ей лучше уволиться. «Сейчас самое время для нового руководителя отдела кадров взять на себя эту функцию, воспользоваться предоставленной нам возможностью и ускорить темпы перемен, чтобы создать более разнообразный и инклюзивный Adidas, которым мы все можем гордиться», — отметила она.

Уточняется, что Паркин работала в компании 23 года. Она начала карьеру в 1997 году в качестве директора по продажам в Великобритании. В 2017-м стала членом исполнительного совета. После увольнения ее обязанности временно будет исполнять генеральный директор организации Каспер Рорстед.

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