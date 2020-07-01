Женщина пожаловалась в полицию на украшающую свой двор чернокожую пару

Жительница Нью-Джерси пожаловалась в полицию на своих чернокожих соседей из-за того, что они облагораживали свой внутренний двор. Об этом пишет Mirror.

По словам мужчины, его соседка трижды за полчаса заходила к ним на участок и требовала предоставить разрешение на работу во дворе. Когда ее попросили уйти, женщина позвонила в полицию и заявила о нападении.

Другие соседи вступились за обвиненных в нападении и заявили, что такого инцидента в их районе не было. Кроме того, супруги рассказали, что женщина донимает их уже два года. Они также выяснили, что никакого разрешения для проведения работ на своем участке и украшения двора им не нужно.

Ранее супружеская пара из американского города Сент-Луис (штат Миссури) прогнала протестующих от своего дома с помощью полуавтоматического ружья и пистолета. Семейная пара адвокатов столкнулась с группой около 300 протестующих после того, как толпа прорвалась через ворота по пути к мэру Лиде Крузон.

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