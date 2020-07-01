Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг

Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве. В дипломатическом представительстве сейчас идет голосование по поправкам в Конституцию, пишет РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что мужчина сжег флаг и ушел, его не задержали. Кроме того, возле посольства около 10:00 мск прошел небольшой пикет, на котором присутствовали около 10 человек. «Звучали антироссийские высказывания. Потом разошлись», — сказал дипломат.

Участки для голосования по поправкам в Конституцию также открыты в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Дипломаты отмечают, что обстановка на участках спокойная.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно, который станет для россиян нерабочим. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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