Рядом с российской границей захотели поставить памятник Бандере

На Украине в 40 километрах от российской границы захотели поставить памятник националисту Степану Бандере. Об этом сообщил мэр города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

«Мне важно, под каким памятником встречаться! Поэтому, посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, установим там памятник Бандере!», — написал мэр. При этом он отметил, что монумент станет самым восточным на Украине среди прочих памятников нацоналисту.

В Киеве 1 января прошло факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Так называемый «Марш чести, достоинства и свободы» вызвал возмущение со стороны послов Польши и Израиля в Киеве Бартоша Цихоцкого и Джоэля Лиона, а также главы Крыма Сергея Аксенова.

Степан Бандера был лидером запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН), а в годы Второй мировой войны вел активное сотрудничество с нацисткой Германией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!