В Госдуме отреагировали на инициативу о памятнике Бандере рядом с Россией

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала инициативу мэров Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и Конотопа Артема Семинихина установить близ российской границы памятник Степану Бандере.

«Это настоящая болезнь, которую пора внести в медицинские справочники по психиатрии. Симптомы таковы: человек начинает непроизвольно выкрикивать слово "Бандера", а в это время его руки гребут в карманы бюджетные деньги», — написала она в своем Telegram-канале.

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Парламентарий отметила, что обычные украинцы не разделяют подобные бредовые идеи, однако «порошенковские прихвостни» готовы вложить в строительство «украденные у народа деньги».

Ранее в понедельник Марцинкив заявил, что памятник Бандере может появиться в украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией.

1 января в Киеве прошел марш в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Степан Бандера, тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, был лидером Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). На счету организации множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.

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