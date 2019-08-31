Во Львове разрисовали памятник Бандере

Во Львове задержали мужчину, который нарисовал коммунистическую символику на памятнике лидеру украинского националистического движения Степану Бандере. Об этом сообщает «Обозреватель».

29 августа депутат Львовского городского совета Игорь Дякович опубликовал на своей странице в Facebook снимок памятника, на котором красной краской нарисованы серп и молот. «Чем занимается полиция??? Львов!!! Шок!!!» — подписал он фотографию.

Кроме того, коммунистическая символика появилась на постаменте фигуры Матери Божьей на улице Циолковского. На следующий день памятник Степану Бандере отмыли. О состоянии других архитектурных объектов не уточняется.

31 августа стало известно, что активисты поймали вандала. Им оказался 34-летний безработный местный житель.

В 2016 году сообщалось, что в Киеве неизвестные написали слово «Оккупанты» на стеле Победы, посвященной Великой Отечественной войне. Вандалы смогли оставить надпись, несмотря на то, что памятник находится на реконструкции и окружен строительными лесами.

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