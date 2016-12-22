В Киеве стелу Победы осквернили надписью «Оккупанты»

В Киеве неизвестные написали слово «Оккупанты» на стеле Победы, посвященной Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает «Страна.ua».

Как передает издание, вандалы смогли оставить надпись, несмотря на то, что памятник находится на реконструкции и окружен строительными лесами.

В ноябре в Ужгороде Закарпатской области Украины неизвестные в масках облили красной краской памятник жертвам холокоста.

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В сентябре в Киеве неизвестные разрисовали и повалили памятник советской партизанке Зое Космодемьянской.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предлагал в мае демонтировать все барельефы, памятные знаки и бюсты маршала Советского Союза Георгия Жукова.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Этим законом в стране была запрещена советская и нацистская символика.