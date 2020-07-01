В российском городе вынесли приговор фейковому миллионеру из Instagram

Ленинский районный суд Костромы вынес приговор в отношении блогера Артема Маслова по делу о необоснованном обогащении. Об этом сообщает K1 News.

Отмечается, что молодой человек, который выдавал себя в Instagram за миллионера, предложил жительнице Калининграда поучаствовать в инвестиционном проекте и пообещал ей огромную прибыль. Всего женщина перевела блогеру три миллиона рублей и более года ждала результата. При этом сделка официально не оформлялась. Потерпевшая обратилась в суд, когда поняла, что ее обманули.

На заседании Маслов и его девушка не смогли представить обоснованные доказательства получения крупной суммы. В результате их обязали вернуть истице перечисленные миллионы и судебные расходы.

Это не первое обвинение в мошенничестве в адрес Маслова, отмечает «Комсомольская правда». Так, предприниматель из Подмосковья Дмитрий Нестеров оплатил семинар блогера, который назвал себя бизнес-тренером и пообещал поделиться успешным опытом ведения бизнеса. Стоимость входного билета на тренинг начиналась с 50 тысяч рублей.

«Повелся на всю эту роскошь. Думал, он реально миллионер: успешный, молодой, есть чему поучиться (...) Он ведь гарантировал, что доходы вырастут в 25 раз за год. Но оказалась, обычная разводка. На семинаре вещал он абсолютные банальности про то, что цели надо ставить и идти к ним», — сказал Нестеров.

После того как мужчина попросил блогера вернуть деньги, тот заблокировал его в соцсетях.

Журналисты попытались взять интервью у «миллионера», однако он отказался общаться бесплатно. Маслов попросил заплатить ему 10 тысяч рублей, а спустя время попытался вернуться к этой теме и напомнил корреспондентам об оплате.

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