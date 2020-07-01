Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу

Российская сторона не исполняет ранее взятые на себя обязательства по сотрудничеству в газовой сфере, в том числе по формированию цены. Соответствующее обвинение озвучил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает «Интерфакс» в среду, 1 июля.

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«В настоящее время на границе Беларуси и России цена на газ в два раза выше той, которая применяется в Смоленской области. При этом мы констатируем, что "Газпромом" не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года», — сказал он.

Семашко уточнил, что в документе говорилось о разработке методики ценообразования в Союзном государстве.

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ. Справедливой ценой белорусский лидер считает 40-45 долларов за тысячу кубометров. Позже Лукашенко допустил закупку газа у других поставщиков.

Минск с начала года требует резкого снижения цены контрактов. «Газпром» допустил пересмотр контрактов со следующего года и после уплаты белорусской стороной долга в 165 миллионов долларов.

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