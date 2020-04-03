Россия доплатит Белоруссии за российскую нефть

Власти Белоруссии настаивают на предоставлении Россией компенсации за изменение налогового законодательства даже в условиях, когда российская нефть будет продаваться белорусским нефтеперерабатывающим заводам по четыре доллара за баррель. Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

По его словам, в настоящее время договоренности о поставках нефти приняты «на самом высоком уровне». «С первого числа мы должны в полном объеме получать нефть по взаимоприемлемым на сегодняшний момент ценам», — сообщил Семашко, отметив, что доплата в виде исключения премии из цены на нефть, поставляемой Белоруссии, покроет в нынешнем году издержки от налогового маневра.

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Он отметил, что покрытие состоит из двух частей: во-первых, нефтяные компании уменьшат премию на семь долларов за тонну; во-вторых, оставшиеся 4,7 доллара, покроются за счет межбюджетных отношений. «В сумме эта премия составляет 11,7 [доллара] на каждой тонне. Они будут компенсированы Белоруссии», — подчеркнул посол.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал, что поставка российской нефти в Белоруссию будет вестись без премии российским компаниям, поскольку на этом настоял президент республики Александр Лукашенко.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что купить российскую нефть по конечной цене в четыре доллара Белоруссия сможет, только если появятся такие коммерческие предложения.

Позднее стало известно, что поставки могут пойти с премией по пять долларов, таким образом, конечная стоимость сырья окажется на уровне девяти долларов. Это дешевле, чем стоимость барреля российской марки Urals на европейских биржах. В начале недели она опускалась до рекордной за 20 лет стоимости в 10 долларов.

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