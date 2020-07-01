Вице-премьер Абрамченко объяснила голосование «за» поправки

Предлагаемые поправки — это знак особого приоритета государства, закрепленные Конституцией гарантии конкретных действий власти и общества в области природоохранной деятельности и экологии. Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в комментарии «Ленте.ру».

Вице-премьер сообщила, что поддержала пакет поправок, предложный президентом России Владимиром Путиным.

«Я отдала свой голос "за" поправки по ряду причин. Во-первых, у меня растет сын. Я хочу, чтобы каждый в отдельности и государство в целом заботились о детях, оберегали и помогали им вырасти гармонично развитыми людьми», — сказала она.

Также Абрамченко положительно высказалась о поправках, направленных на сохранение территориальной целостности России. Отдельно она выделила тему экологии в новой редакции Основного закона.

«Предлагается закрепить в Конституции установление правительством основ федеральной политики в области экологического развития и охраны окружающей среды. Отдельно прописываются меры, осуществляемые кабмином по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», — отметила она.

Виктория Абрамченко назначена на должность вице-премьера правительства РФ в январе текущего года. Она курирует курирует сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости. С 2016 года была заместителем министра экономического развития Российской Федерации — руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

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