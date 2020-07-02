Медведев рассказал о важности господдержки лекарственной отрасли

Власть в поддержке лекарственной отрасли прежде всего должна ориентироваться на продукты, созданные при участии государственных институтов развития и с госинвестициями. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

При этом, по его словам, на первом месте — эффективность, но и «этот фактор тоже должен иметь место».

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Медведев также рассказал о своих надеждах на то, что российский препарат от коронавируса «Авифавир», созданный резидентами «Сколково», будет успешно протестирован и докажет свою эффективность. А исследования, проведенные в контексте пандемии, послужат триггером к дополнительным работам и приведут к появлению новых революционных препаратов.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что Россия начала экспорт препарата для лечения коронавируса — «Авифавира» — в Белоруссию. Поставки также запланированы в Казахстан, ведутся переговоры со странами Латинской Америки. Препарат одобрен российским Минздравом еще в мае. Ранее его применяли для лечения лихорадки Эбола.

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