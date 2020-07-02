Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,6 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 9683, за последние сутки зафиксировано 147 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 2 июля.

9683 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 2 июля

За последние сутки в РФ зафиксировано 6760 случаев заражения коронавирусом. Всего на на данный момент подтверждено 661 165 случаев инфицирования в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 2 июля превысило 10,6 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 217,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 515 694 инфицированных, 5,4 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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