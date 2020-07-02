В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 33 городам

Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 33 городам. Об этом сообщил академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков на своей странице в Facebook.

По словам Тишкова, среди них есть и те 20 городов, которые обсудили на заседании оргкомитета «Победа» с участием президента России Владимира Путина. Он добавил, что список «будет объявлен».

Ранее 2 июля сообщалось, что Путин поддержал инициативу «Единой России» расширить список городов, претендующих на звание «Город трудовой доблести». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обратился к президенту добавить в список еще девять центров оборонной промышленности: Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и Боровичи (в Новгородской области). Лидерами голосования, по его словам, стали Уфа, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, Челябинск.

Президент поблагодарил оргкомитет «Победа» и Турчака, а также ученых, историков РАН и парламентариев, которые обеспечили оценку заявок городов-претендентов.

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