В Ненецком округе объяснили результаты голосования жителей по Конституции

Жители Ненецкого автономного округа (НАО) в своем большинстве поддерживают поправки в Конституцию России. Такое мнение высказал глава Заполярного района Виктор Ильин, перадает «Ненецкое информационное агентство – 24».

«Трудно быть против поправок, направленных на улучшение здравоохранения, заботу о детях, о пенсионерах, о трудящихся, на защиту экологии», — отметил глава муниципального образования.

По его словам, проголосовавшие против поправок граждане выступали «скорее против объединения» с Архангельской областью. «Просто хотели, чтобы федеральные власти услышали», — пояснил он.

Ильин также напомнил, что на президентских выборах 2018 года 70 процентов жителей региона поддержали кандидатуру Владимира Путина.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 54,57 процента граждан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!