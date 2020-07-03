В ходе торгов на Московской бирже курс рубля рухнул до минимума с 25 мая, полностью отыграв тот рост, который накануне ему обеспечили валютные интервенции Центробанка, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:25 доллар стоил 71,39 рубля, однако на максимуме доходил до 71,44 рубля. Евро взлетел до 80,26 рубля, после чего незначительно скорректировался до 80,21 рубля.

Российская валюта падала с начала этой недели. После этого регулятор продал на бирже валюты на сумму 20 миллиардов рублей и сумел опустить курс до 70 рублей за доллар. Резкий рост в пятницу начался после 12 часов дня.

Рубль теряет в стоимости на фоне угрозы новых санкций США России. Демократическая партия призывают ввести из-за якобы имевшей место связи Москвы с убийствами американских военных в Афганистане.

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