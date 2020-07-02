Курс рубля взлетел

В начале торгов на Московской бирже курс российской валюты взлетел после падения до месячного минимума. Доллар опустился ниже 71 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:15 доллар стоит 70,48 рубля, а евро, в ходе прошлой сессии во вторник, 30 июня, поднимавшийся выше 80 рублей, опустился до 79,4 рубля.

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Рост российской валюты начался на фоне укрепления нефтяных котировок со среды, 1 июля. К утру четверга сентябрьский фьючерс сорта Brent вырос до 42,41 доллара за баррель. Августовский фьючерс WTI поднялся выше 40 долларов.

Главные российские индексы, Мосбиржа и РТС, также растут — на 0,8 и 1,8 процента соответственно.

Поводом для роста цен на нефть стало сокращение коммерческих запасов в США, а также постепенный выход мировой экономики из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Тем не менее инвесторы все еще опасаются наступления второй волны, в том числе в США, где за последние сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев.

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