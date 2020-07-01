Названы условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».

По словам Кочеткова, в первую очередь этому поспособствует уход проблемы коронавируса на второй план. Он пояснил, что инфекция должна стать медицинским вопросом, а не экономическим условием. Произойдет это в ближайшее время, когда начнется финальная стадия разработки вакцин, считает он.

Кроме того, у рубля по-прежнему сохраняется положительная доходность, поэтому будет оставаться и спрос на него. «Как только рынки успокоятся по поводу второй волны COVID-19, рубль сможет вернуться к укреплению, а нефть продолжит восстанавливать свои позиции», — заявил аналитик. Он добавил, что неуверенность в российской валюте может сохраниться некоторое время, но ситуация может поменяться довольно быстро.

Курс доллара поднялся выше 71 рубля во вторник, 30 июня. Евро взлетел выше 80 рублей впервые с 14 мая. Как пишет Reuters, ослабление рубля может быть связано с репатриацией прибыли нерезидентами в конце квартала, а также обратной конверсией полученных иностранными держателями российских акций дивидендов. Обычно экспортеры сокращают предложение валютной выручки на рынке после уплаты налогов, отмечает агентство, что также работает против российской валюты.

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