Курс евро взлетел выше 80 рублей в ходе торгов на Московской бирже впервые с 14 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 17:30 по московскому времени курс европейской валюты составил 80,03 рубля. Доллар во вторник, 30 июня, поднялся выше 71 рубля и на момент написания материала достиг отметки в 71,34 рубля.

Как пишет Reuters, ослабление рубля может быть связано с репатриацией прибыли нерезидентами в конце квартала, а также обратной конверсией полученных иностранными держателями российских акций дивидендов. Обычно экспортеры сокращают предложение валютной выручки на рынке после уплаты налогов, отмечает агентство, что также работает против российской валюты.

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