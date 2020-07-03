Производство хлебобулочных изделий запустят в Подольске

Завод хлебобулочных изделий запустят в подмосковном Подольске, площадь комплекса составляет 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 3 июля.

«Общий объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей, созданы новые рабочие места», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Комплекс включает производственные и вспомогательные помещения, в том числе склад бестарного хранени. На заводе будут производить 72 тысячи единиц продукции в час.

Строительство нового завода в Подольске было анонсировано летом прошлого года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно говорил о важности привлечения инвестиций. По его словам, это обеспечивает региону экономический рост.