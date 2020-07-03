Воробьев осмотрел новый коворкинг для предприятий в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт работе нового производственно-складского комплекса Industrial City в Подольске, на территории которого компании могут размещать свои цеха, склады и производства. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Коворкинги бывают не только для офисных работников. (...) Для жителей Подмосковья в комплексе будут созданы 200 рабочих мест, а для регионального бюджета — это налоги и один миллиард инвестиций», — написал Воробьев.

По словам губернатора, сейчас необходимо восстанавливать экономику области, и власти очень заинтересованы в приходе новых инвесторов.

«Мы можем предложить землю бесплатно, компенсировать затраты на инфраструктуру. Есть различный комплекс льгот на имущество, налог на прибыль, если ты инвестируешь более 50 миллионов рублей», — перечислил Воробьев.

Комплекс в Подольске включает в себя помещения самых разных размеров для малого и среднего бизнеса: от 400 до 3200 квадратных метров.

