В Англии умер самый старый в мире кот по кличке Щебенка (Rubble). Об этом пишет газета Daily Mail.

Мейн-куну был 31 год. Как рассказала изданию хозяйка животного Мишель Херитедж (Michele Heritage), бело-рыжего котенка ей подарили на 20-летие. С тех пор она с ним не расставалась.

Херитедж также сообщила, что кот ничем не болел, однако под конец жизни сильно похудел. По словам хозяйки животного, он ушел из дома и не вернулся обратно.

Необычное долголетие кота женщина объяснила тем, что баловала животное как ребенка, поскольку детей у нее не было. Кроме кота, у Херитедж была кошка, которая прожила 25 лет.

В сентябре 2017 года в британском городе Ньюкасл-апон-Тайн, графство Тайн-энд-Уир, умер 32-летний кот по кличке Натмег (Nutmeg), который считался самым старым в мире. Хозяева кота обратили внимание, что он испытывает трудности с дыханием. Они отвезли Натмега в ветеринарную клинику, но медики не смогли ему помочь. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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