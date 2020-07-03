Назначен новый премьер-министр Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Об этом сообщает France Info.

Им стал Жан Кастекс. Теперь ему поручено сформировать правительство.

Кастекс координировал выход страны из режима изоляции, введенной из-за пандемии COVID-19. Он также был назначен межведомственным уполномоченным по вопросу Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны пройти в 2024-м в Париже. До этого он был мэром города Прад на юге страны.

Ранее стало известно, что Эдуар Филипп покинул пост премьер-министра. Утверждалось, что он сам подал прошение об отставке, и Макрон его принял. Оба согласились, что Франции нужно сформировать новое правительство «для реализации нового этапа президентского срока».

Премьер покинул свой пост после неудачного результата партии Макрона на региональных выборах, которые прошли 28 июня. 1 июля France Info подвела итоги и рассказала, что члены партии «Вперед, Республика!» не смогли занять ключевые посты по стране. Единственным исключением стало переизбрание Филиппа на пост мэра города Гавр.

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