Премьер-министр Франции ушел в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что он сам подал прошение об отставке, и президент страны Эммануэль Макрон его принял. Оба согласились, что Франции нужно сформировать новое правительство «для реализации нового этапа президентского срока».

Филипп продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового правительства. При этом имя следующего премьера страны назовут в ближайшие часы.

Reuters отмечает, что слухи об отставке распространялись с июня: тогда отмечалось, что между Макроном и Филиппом существуют некие разногласия.

Премьер покинул свой пост после неудачного результата партии Макрона на региональных выборах, которые прошли 28 июня. 1 июля France Info подвела итоги и рассказала, что члены партии «Вперед, Республика!» не смогли занять ключевые посты по стране. Единственным исключением стало переизбрание Филиппа на пост мэра города Гавр.

Филипп занимал свой пост с 2017 года. До этого, с 2010 года, он был мэром в Гавре.

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