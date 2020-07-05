Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа

Протестующие в Вашингтоне сожгли американский флаг у Белого Дома после выступления президента США Дональда Трампа по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщает The Hill.

Участники акции использовали лозунги против «рабства, геноцида и войны». Также протестующие выкрикивали «Америка никогда не была великой». На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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