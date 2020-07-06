Прикованная на 11 лет к постели после пожара в «Хромой лошади» россиянка умерла

В городе Березники Пермского края умерла Ирина Пекарская, прикованная в течение 11 лет к постели после пожара в клубе «Хромая лошадь». Об этом рассказала мать женщины Галина, передает «Комсомольская правда».

Пекарскую похоронят 8 июля. Галина рассказала, что последние три месяца не могла навещать дочь из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Точную причину смерти Пекарской пока не назвали, у нее осталось двое сыновей-школьников.

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Ирина Пекарская пришла в заведение с мужем, тот был на улице в момент происшествия, а потом нашел жену только в больнице. Сначала Пекарская лечилась в Германии, пишет 59.ru. Затем она несколько лет провела в неврологии пермской краевой больницы, где за ней ухаживал муж, нанимал сиделок, но затем перестал оплачивать их услуги и исчез. После этого женщину перевели в Березники, где она лежала в паллиативном отделении с людьми, страдающими смертельно опасными заболеваниями. По данным «Комсомольской правды», после пожара она получила различные травмы и повреждения, но доминирующим стал диагноз «токсическая и постгипоксическая энцефалопатия» — из-за отравления угарным газом у женщины произошли необратимые изменения в головном мозге, поэтому последние 11 лет она никого и ничего не узнавала.

Пожар в «Хромой лошади» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года., в тот день в заведении проходила вечеринка в честь его восьмилетия. Искры от холодного фейерверка попали на декоративный потолок, после чего загорелся пенопласт и огонь распространился на все помещение с гостями. Погибли 156 человек.

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