Парализованная выжившая в «Хромой лошади» заговорит с семьей впервые за 10 лет

Бармен сгоревшего в Перми клуба «Хромая лошадь» Ирина Банникова, которая последние 10 лет прикована к постели из-за полученных в пожаре травм, будет подключена к системе «Нейрочат» и сможет общаться с детьми и другими родственниками, пишет «Комсомольская правда. Пермь».

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Аппарат выдали женщине в Минздраве бесплатно, а специальный ноутбук семья приобрела за свои деньги. Шлем, подключенный к компьютеру, преображает мысли человека и выводит их текстом буква за буквой на экран. 10-летний сын женщины, который никогда не говорил с матерью, теперь получил такую возможность. Он надеется, что когда-нибудь она почитает ему книгу.

«Мне так хочется поговорить с мамочкой, рассказать про школу, друзей и грамоту, которую мне дали за хорошую учебу. Мама на меня смотрит, слушает, но ничего не отвечает. И мне становится скучно», — добавил ребенок.

Сейчас семья ждет, когда сможет пообщаться с логопедом и научиться пользоваться программой.

В ночь на 5 декабря 2009 года Ирина Банникова была на работе в «Хромой лошади». Во время пожара, в котором погибли 156 человек, она надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. Теперь женщина не может двигаться и разговаривать. Она считается одной из самых тяжелых пострадавших.

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