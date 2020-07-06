Обновление сломало зарядку флагманов Samsung

Пользователи флагманов Samsung пожаловались на проблемы с зарядкой. На жалобы владельцев смартфонов обратило внимание издание SamMobile.

По словам некоторых обладателей аппаратов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, девайсы по непонятным причинам перестают заряжаться через некоторое время после подключения к зарядному устройству. Владельцы телефонов уточнили, что использовали для зарядки как официальные аксессуары Samsung, так и сторонние. Судя по жалобам, проблемы не касаются беспроводной зарядки.

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Журналисты заключили, что на данный момент проблема не является массовой, большая часть сообщений о поломке принадлежит потребителям девайсов из Германии. Некоторые обладатели флагманов связали внезапное отключение смартфонов от зарядки с недавним обновлением ПО. SamMobile обратилось за комментарием к Samsung, но не смогло получить оперативного ответа.

Ранее пользователи смартфонов Samsung рассказали о зеленом свечении экранов своих гаджетов. Проблема была обнаружена как на новых устройствах, так и на девайсах, вышедших несколько лет назад. Судя по отзывам, зеленоватое свечение появляется на дисплее в то время, когда яркость экрана установлена на минимальном уровне.

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