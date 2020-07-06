Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу

Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Ролик выложила на своей странице в Instagram подруга сына Бабарико Эдуарда Александра Зверева.

«Виктор и Эдуард Бабарико, привет! Это Элайджа. Ваши друзья из Белоруссии попросили меня послать вам слова поддержки. Я только что прочитал о вашей ситуации — и, конечно, она ужасна. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу, и все это останется в прошлом», — заявил Вуд.

Актер также процитировал «Властелина колец»: «В этом мире еще остается много хорошего. За это стоит бороться».

Кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: часть 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем»), часть 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере»), часть 2 статьи 431 («Дача взятки повторно либо в крупном размере»).

Его сын Эдуард обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Бабарико находится в СИЗО КГБ с 19 июня. Накануне генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что считает законным его задержание. Бабарико подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Белорусские власти считают, что деятельность группы контролировалась «кукловодами из "Газпрома"».

Из-за задержания Бабарико по всей Белоруссии начались протестные акции, люди выходили на улицы и собирались в живые цепи.

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