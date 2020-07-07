Открыта ключевая причина старения

Ученые Бернского университета в Швейцарии выяснили, что висцеральный жир, находящийся в брюшной полости, способствует слабому хроническому воспалению, которое, в свою очередь, ускоряет развитие возрастных заболеваний и ослабление иммунитета. Статья, в которой сообщается об открытии одной из ключевых причин старения, опубликована в журнале Nature Metabolism.

Ключевую роль в патологическом процессе играют специфические иммунные клетки — лейкоциты эозинофилы. Хотя они обычно присутствуют в кровеносной системе, специалисты нашли их в висцеральных жировых тканях у людей и мышей. Эти клетки, как известно, обеспечивают защиту против многоклеточных паразитов и способствуют развитию аллергических заболеваний дыхательных органов, например, астмы. В брюшной полости они поддерживают местный иммунный гомеостаз.

С возрастом количество эозинофилов уменьшается, а количество провоспалительных макрофагов увеличивается. Из-за дисбаланса брюшной жир становится источником соединений, способствующих воспалению.

Эксперименты на мышах показали, что пересадка эозинофилов от молодых животных старым реципиентам снижало не только локальное, но и системное воспаление слабой степени. Этот подход оказал омолаживающее воздействие на состарившийся организм. Как следствие, пожилые животные продемонстрировали значительное улучшение физической формы и иммунной системы.

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