Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео

Пассажирский автобус, перевозивший в том числе абитуриентов, упал с моста в водохранилище. Это произошло в городе Аньшунь в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает издание Global Times. В сети появились кадры с места происшествия, их опубликовали в Telegram-канале «Последнее китайское предупреждение».

Инцидент произошел во вторник около 11:45 по местному времени (6:45 мск). Неожиданно автобус опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения на мосту и упал в водохранилище. Причина, по которой это произошло, устанавливается.

Отмечается, что как минимум 21 человек погиб, еще 15 пострадали. Точное количество жертв пока не известно. Школьники направлялись в колледж, чтобы сдать вступительные экзамены. Из них как минимум трое ранены, а один — погиб.

Местные власти продолжают операцию по спасению, пока что им удалось вытащить 36 человек (некоторые из них были мертвы). Сам автобус уже подняли из воды.

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