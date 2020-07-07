Рыбак спас из сетей редкого гангского дельфина

В индийском городе Пурния, штат Бихар, рыбак спас редкого дельфина, который запутался в сетях. Об этом сообщает Fox News.

В сети попал гангский дельфин — представитель исчезающего вида, который охраняется законами Индии. Чтобы помочь животному, мужчина прыгнул в воду, взвалил его на плечо и отнес подальше от рыбацких снастей.

С берега необычное зрелище наблюдала толпа зевак. Кто-то из местных жителей уведомил о произошедшем местные власти, которые организовали вывоз дельфина в безопасное место.

Гангские дельфины обитают в реке Ганг и ее притоках. Они вырастают до 2,6 метра в длину и могут весить до 90 килограммов. Их глаза почти не видят и лишь улавливают интенсивность и направление света. Вид насчитывает не более 3,5 тысячи особей.

В 2018 году сообщалось, что индийские рыбаки поймали и продали на рынке редчайшую гангскую акулу, подтвержденных случаев наблюдения которой не было более десяти лет. Исследователи еще в XIX веке знали, что в индийских реках встречаются пресноводные акулы, однако не могли подтвердить их существование с 1867 по 1996 год. Долгое время этот вид изучали по останкам трех особей из музеев в Калькутте, Берлине и Париже. Еще одну гангскую акулу поймали в 2001 году.

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