Трехметровый аллигатор утащил под воду старушку и ее соседа

В американском штате Южная Каролина аллигатор утащил старушку и пришедшего ей на помощь соседа в пруд. Об этом сообщает WTOC-TV.

Трехметровая рептилия напала на 75-летнюю американку, когда та занималась садоводством возле пруда. Она схватила ее за ногу и увлекла под воду.

На выручку женщине пришел сосед, который проходил мимо. Не зная об аллигаторе, он бросился в пруд и попытался вытащить соседку за пояс. В свою очередь, аллигатор продолжал тянуть ее за ногу. В результате мужчина тоже оказался под водой.

Люди смогли выбраться на берег лишь после того, как аллигатор отпустил свою жертву. Пострадавшая осталась жива, но попала в больницу со сломанной ногой и рваными ранами, которые оставили зубы рептилии.

В Южной Каролине распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной Каролине, Алабаме, Джорджии, Техасе, Флориде и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

В мае у аллигаторов начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

В 2019 году сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Не раздумывая, он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.

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