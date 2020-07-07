Мужчина станцевал в босоножках на каблуках и попал в больницу

Звезда популярного реалити-шоу Love Island Дэнни Уильямс (Danny Williams) продемонстрировал танец в босоножках на каблуках и получил травму ноги. Об этом сообщает издание Tyla.

На видео, которое в своем Instagram-аккаунте разместил участник того же шоу Крис Тейлор (Chris Taylor), три молодых человека сняли свою походку в босоножках, выполняя при этом танцевальные движения. Однако Уильямс не смог устоять на ногах, потерял равновесие и упал, в результате чего сломал лодыжку.

«Снимаю шляпу перед девушками... Это намного сложнее, чем мы думали. Спросите у Дэнни, который повредил лодыжку. Кому-нибудь нужны три пары обуви на каблуках? Носили один раз, в отличном состоянии. Идут в комплекте с тремя пальцами и половиной лодыжки. Напишите мне, потому что я больше никогда не хочу видеть эту обувь», — подписал публикацию друг пострадавшего.

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Ролик рассмешил пользователей сети. «Это самое смешное, что я видел за утро», «Почему Дэнни так идут каблуки?», «Это видео сделало мой день», «Вы ходите лучше, чем некоторые девушки!» — комментировали они.

По информации издания, как только молодые люди поняли, что травма серьезная, они доставили знаменитость в больницу. Отмечается, что Уильямсу дали морфин, чтобы облегчить боль.

В марте мужчина провел целый день на каблуках и поделился ужасом. Журналист Ник Хардинг (Nick Harding) купил две пары обуви с пятисантиметровым каблуком ради эксперимента. Так, он надел одну из пар и провел в ней некоторое время. Позже журналист признался, что почувствовал головокружение, когда снял туфли на каблуках после первого же похода в магазин.

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