Россиянам назвали способы спасти обгоревшую кожу

Обгоревшую на солнце кожу можно спасти, умываясь прохладной водой и используя успокаивающий нежирный крем, тогда как от скрабов и механического избавления от шелушения лучше отказаться. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева, передает РИА Новости.

«В первую очередь [после обгорания] необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем. Это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивающие и увлажняющие ингредиенты», — предупредила врач, призвав россиян не использовать средства на основе масла или спирта. Кремы желательно наносить каждые три-пять часов, добавила Жабоева.

Если шелушение уже появилось, то удалять его самостоятельно механическим способом не стоит. Лучше продолжать наносить успокаивающие и увлажняющие средства, отметила врач. «Если солнечный ожог на лице, при выходе на солнце наносите солнцезащитное средство, потому что такая раздраженная кожа более склонна к гиперпигментации», — уточнила Жабоева.

В случае, если под рукой нет никаких косметических средств, можно помазать кожу сливками, заключила врач.

Ранее профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова напомнила россиянам об опасных последствиях загара. Дерматолог отметила, что некоторым людям следует категорически избегать прямых солнечных лучей. Например, при фотодерматите из-за солнца на коже появляются волдыри и начинается зуд. У людей из группы риска и вовсе возможна онкология, рак кожи или меланома.

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