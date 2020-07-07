Трампа уличили в фальсификации школьного экзамена

Президент США Дональд Трамп фальсифицировал результаты школьного экзамена в старшей школе для успешного поступления в университет. Об этом в своей книге написала племянница американского лидера Мэри, сообщает The New York Times.

По словам Мэри Трамп, во время учебы в школе Квинса, Нью-Йорк, будущий президент США попросил одноклассника за деньги сдать экзамен вместо себя. Высокий балл, полученный в результате обмана, помог Трампу поступить в аспирантуру престижной бизнес-школы Wharton Пенсильванского университета, говорится в книге.

Также племянница Трампа усомнилась в способности президента принимать важные стратегические решения. «Он этого не делает. Эго Дональда было и остается неадекватным барьером между ним и реальным миром, с которым, благодаря деньгам и власти его отца, ему никогда не приходилось договариваться самостоятельно», — заявила Мэри.

В конце июня брат Дональда Трампа Роберт подал новый иск против выхода книги Мэри Трамп. Автор обещала представить «разоблачительный портрет Дональда Трампа и токсичной семьи, которая его создала». Выход книги «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека» запланирован на 28 июля.

Роберт Трамп уже обращался в суд с требованием запретить публикацию книги, ссылаясь на подписанное Мэри в 2001 году соглашение о неразглашении, которое в случае выхода издания будет нарушено. Однако в четверг, 25 июня, суд отклонил запрос. Теперь брат американского лидера обратился в другой суд с теми же требованиями.

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